خديجة جنكيز بعد تقرير مقتل خاشقجي: "أنا محطمة أكثر من أي وقت مضى"!

قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل بقنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018، إنها محطمة، بعد التقرير الذي نشرته الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتله.

إقرأ المزيد

وقالت جنكيز باكية في اتصال هاتفي مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أنا محطمة أكثر من أي وقت مضى أشعر الآن بأنه لن يعود أبدا".

وتابعت "لقد رأيت للتو صورا لجمال التقطتها الواحدة تلو الأخرى، ولا أعرف ما الذي أريد أن أقوله، ولكني أريد رؤية قادة العالم يتخذون إجراءات للعدالة من أجل جمال، يمكنني أن أقول هذا الآن".

“I’m [more] devastated than ever before,” Jamal Khashoggi’s fiancée Hatice Cengiz tells me in an emotional phone call, after the release of a US intelligence report into Khashoggi's murder. “Now I believe he will never come back.” @mercan_resifipic.twitter.com/PqgVusMgzt — Christiane Amanpour (@camanpour) February 26, 2021

وكانت الاستخبارات الأمريكية قالت في تقريرها "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

ورفضت السعودية رسميا "ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة" بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مضيفة أن المسؤولين عن "هذه الجريمة النكراء" حوكموا أمام محاكم سعودية و"تم تقديمهم للعدالة".

وتنفي الرياض أي تورط لولي العهد.

المصدر: سي أن أن