بيلوسي: على الحكومة الأمريكية إعادة تقييم العلاقة مع السعودية وإعادة ضبطها

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن "على الحكومة إعادة تقييم العلاقة مع السعودية، وإعادة ضبطها"، وذلك بعد تقرير الاستخبارات حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

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وأشارت بيلوسي في بيان، إلى أن "الديمقراطيين في مجلس النواب سيقدمون تشريعات تكريما لحياة خاشقجي المهنية، مع عقوبات تستهدف أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة ضد الصحفيين".

وأضافت: "السعودية بحاجة إلى معرفة أن العالم يراقب أعمالها المزعجة، وأننا سنحاسبها".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، قد أصدرت مساء أمس الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في التقرير الذي نشر على موقع الإدارة: "نحن نرى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وافق في 2018 على عملية في اسطنبول بتركيا، للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله".

المصدر: "رويترز" + "سي إن إن"