بوتين يبحث مع كورتس إمكانية تصدير "سبوتنيك V" الروسي إلى النمسا وإنتاجه المشترك

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس إمكانية تصدير لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى فيينا.

وأعلن الكرملين في بيان صدر عنه اليوم أن بوتين وكورتس، بحثا في المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب النمساوي بالتفصيل المسائل المتعلقة بمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك إمكانية إمداد "سبوتنيك V" إلى فيينا والتعاون في إنتاجه المشترك.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين الروسي والنمساوي اتفقا على إجراء اتصالات وثيقة في المستقبل بهذا الخصوص على مستوى وزارتي الصحة.

وسبق أن أعرب كورتس عن استعداده للتطعيم بـ"سبوتنيك V"، وأكد موافقة فيينا على إنتاج اللقاح الروسي في أراضيها بعد تسجيله من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

ويعد "سبوتنيك V" الذي سجلته حتى اليوم 38 دولة بين ثلاثة لقاحات أكثر شعبية ضد فيروس كورونا على مستوى العالم.

وتصل فعالية اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

وتقدر قيمة جرعة واحدة من "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد كورونا تم تطويره على مستوى العالم) بـ10 دولارات، ما يجعله متاحا للعالم أجمع.

وينبغي تخزين اللقاح الروسي في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية فوق الصفر، ما يتيح تخزينه في ثلاجة عادية.

وتزايد الاهتمام الدولي باللقاح الروسي بعد نشر مجلة "لانسيت" الطبية الشهيرة مطلع فبراير الجاري نتائج الاختبارات السريرية التي تؤكد فعاليته العالية.

المصدر: RT