استطلاع: بايدن أكثر السياسيين شعبية في الولايات المتحدة

أجرت مؤسسة Morning Consult بالتعاون مع صحيفة Politico استطلاعا جديدا للرأي، كشفت فيه عن أقل وأكثر السياسيين شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 2013 ناخبا، والذي تم إجراؤه في الفترة ما بين 19 فبراير و22 فبراير، أن نسبة الموافقة على وظيفة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبلغ 58٪ مقابل نسبة رفض تبلغ 36٪ فقط، مما يجعله أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد.

وتتمتع نائبة الرئيس كامالا هاريس بتصنيفات عالية مماثلة، حيث قال 52٪ من الناخبين إن لديهم وجهة نظر إيجابية عنها و39٪ قالوا إن وجهة نظرهم غير مؤاتية.

وقال 60% من الناخبين إن لديهم وجهة نظر سلبية عن الرئيس السابق دونالد ترامب، مقارنة بـ37٪ فقط ممن لديهم وجهة نظر إيجابية، بينما ينظر إلى نائب الرئيس السابق مايك بينس بشكل سلبي من قبل 49٪ من الناخبين أما وجهة النظر الإيجابية فنسبتها 40٪.

ولا يزال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي يتمتع بتصنيفات عالية، وفقا للاستطلاع، حيث قال 60٪ من الناخبين إن طريقة تعامله مع وباء كورونا ممتازة" أو جيدة، بينما قال 14٪ إنها كانت عادلة و17٪ قالوا أنها كانت سيئة.

المصدر: "فوربس"