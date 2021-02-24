نيكاراغوا تعلن استلام الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلنت نائبة رئيس نيكاراغوا روزاريو موريلو، اليوم الأربعاء، عن وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا، التي تبرعت بها روسيا لبلادها.

ولم تكشف موريلو العدد الدقيق للجرعات التي استلمتها نيكاراغوا، وفقا لوكالة "رويترز".

وكانت موريلو قالت في بداية الشهر الحالي إن بلادها تجري مفاوضات مع روسيا بخصوص شراء اللقاح "سبوتنيك V".

وأشارت وقتها إلى أن اللقاح الروسي أظهر فاعلية و"سيكون أداة قوية لتعزيز صحة وحياة الأسر في نيكاراغوا".

يذكر أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أعلن في 3 فبراير أن نيكاراغوا انضمت إلى قائمة الدول التي اعتمدت لقاح "سبوتنيك V".

وتصل فعالية اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

المصدر: RT