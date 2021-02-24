روسيا: الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن النووي الإيراني قابل للتحكم

قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن النووي الإيراني قابل للتحكم، مرحبا بسحب واشنطن طلب إعادة فرض العقوبات على إيران.

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وقال دميتري بوليانسكي خلال موجز صحفي، اليوم الأربعاء: أن سحب الولايات المتحدة الطلب الرسمي الذي قدمته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، جعل الوضع واضحا، مضيفا: "كلنا ندرك أنه لم يكن هناك أي إعادة فرض، فقد كان ذلك في مخيلة أصدقائنا الأمريكيين فقط".

ووصف الدبلوماسي الروسي خطوة واشنطن هذه بأنها "صحيحة ومنطقية جدا".

وجدد بوليانسكي ترحيب موسكو بنتائج المحادثات التي أجراها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي في إيران مؤخرا، قائلا: "لقد شجعتنا نتائج زيارة السيد غروسي الأخيرة إلى طهران. لقد جاء بتأكيدات محددة. لذلك، فإننا الآن متفائلون للغاية ونعتقد أن الوضع قابل للسيطرة ومستقر تماما، إذ أن خطوات غير مسؤولة ليست من مصلحة أحد".

وأضاف نائب المندوب الروسي أنه من الضروري الآن فهم آلية عودة الولايات المتحدة إلى الصفقة النووية التي انسحبت منها إدارة ترامب في مايو عام 2015.

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ويوم الأحد الماضي، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها توصلت إلى اتفاق مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش "الضرورية"، وذلك بعد أن أعلنت طهران عزمها تقليص عمل مفتشي الوكالة في إيران اعتبارا من هذا اليوم، في حال عدم رفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها، تزامنا مع دعوة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، إلى "تعاون دبلوماسي" بشأن الملف النووي الإيراني.

المصدر: "نوفوستي"