ترودو: افتقدنا القيادة الأمريكية خلال السنوات الماضية

أشاد رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، بإعادة انضمام الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق باريس للمناخ، وقال: "افتقدنا القيادة الأمريكية خلال السنوات الماضية".

وخلال أول اجتماع ثنائي عقد افتراضيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال ترودو إنه "أمر لطيف عندما لا يسحب الأمريكيون جميع الإشارات التي تؤكد تغير المناخ، بل يساعدونا على تحديدها".

كما شكر ترودو الرئيس بايدن على تأكيد دعم الولايات المتحدة لإطلاق سراح المواطنين الكنديين اللذين تحتجزهما الصين، مايكل سبافور ومايكل كوفريغ.

بدوره أكد بايدن أن "الولايات المتحدة ليس لديها صديق أوثق من كندا، وسنعمل معا حتى يعودا (الكنديين) سالمين".

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن بايدن أن المحادثات بين الجانبين بحثت سبل مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تنسيق الإجراءات المشتركة لتنافس أفضل مع الصين وحماية القيم المشتركة.

وقبل ذلك صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في 25 يناير بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستنظر في جدوى الحفاظ على رسوم الاستيراد على البضائع من الصين التي فرضها ترامب.

المصدر: "الغارديان" + RT