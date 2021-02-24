السلطات التركية تضبط 11 سوريا أثناء محاولتهم التسلل إلى تركيا

ضبطت السلطات التركية في ولاية ماردين جنوب شرقي تركيا، 11 سوريا حاولوا التسلل إليها بطرق غير نظامية.

وأفادت مصادر أمنية لـ"الأناضول"، الأربعاء، أن وحدات من قيادة حرس الحدود في قضاء قزل تبة، بالولاية المقابلة لمحافظة الحسكة السورية، كشفت عن وجود مجموعة من السوريين حاولوا التسلل إلى البلاد.

وأشارت إلى أن القوات التركية أوقفت السوريين الـ 11، ونقلتهم إلى قيادة "درك" القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.​​​​​​​

المصدر: الأناضول