مستشار ترامب ينفي وجود خلاف بين الرئيس السابق ونائبه

نفى جيسون ميلر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وجود خلاف بين ترامب ونائبه السابق مايك بينس، مؤكدا أن الاثنين تحدثا بعد أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.

وفي مقال نشره عبر موقع "واشنطن إكزامينر"، انتقد ميلر وسائل الإعلام التي تتحدث عن وجود "عداء" بين ترامب ونائبه السابق، مؤكدا أن "هذه الروايات خاطئة وهي هجمات من مصادر مجهولة وتهدف إلى خلق الانقسام.. ومثل هذه الروايات هي سبب عدم ثقة الناس في وسائل الإعلام".

وعما تم تداوله عن أن ترامب يرفض مشاركة بينس خشبة مسرح مؤتمر الحركة السياسية المحافظة يوم الأحد المقبل، قال ميلر: "ترامب لم يطلب مطلقا مثل هذا الطلب.. كما أنه وبينس أجريا مكالمة هاتفية رائعة الأسبوع الماضي".

وبحسب مصادر موقع "أكسيوس" فإن ترامب يعتزم في خطاب له خلال مؤتمر الحركة السياسية المحافظة (CPAC) الذي يبدأ يوم الأحد المقبل، إلى تنصيب نفسه "المرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري في انتخابات 2024".

المصدر: "الإندبندنت"