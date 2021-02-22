أكسيوس: ترامب ينصب نفسه مرشح الحزب الجمهوري لعام 2024

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في خطاب له خلال مؤتمر الحركة السياسية المحافظة يوم الأحد المقبل، إلى تنصيب نفسه "المرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري في انتخابات 2024".

وبحسب موقع "أكسيوس"، قال كبار حلفاء ترامب، إن الرئيس السابق، يسعى إلى إيصال هذه الرسالة إلى قادة الحزب بعد أن أحكم قبضته على القاعدة الجمهورية، كما أنه سيعمل على إظهار نفوذه على الحزب في خطاب رئيسي بعنوان "استعراض القوة".

وقال مستشار قديم إن خلاصة رسالة ترامب ستكون: ربما لا أمتلك حسابا على "تويتر" أو مكتبا في البيت الأبيض.. لكنني ما زلت مسؤولا"، معتبرا أن "الانتقام هو هوسه".

وعلم الموقع الأمريكي أن مستشاري ترامب سيلتقون به في منتجع "مار إيه لاغو" في فلوريدا هذا الأسبوع للتخطيط لتحركاته السياسية المقبلة.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن فعاليات المؤتمر ستجري من 25 إلى 28 فبراير في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا وسيلقي ترامب كلمته في يومها الأخير.

كما كشف استطلاع أجرته صحيفة USA Today وجامعة سوفولك، أيد 46% من الناخبين الجمهوريين فكرة إنشاء "حزب ترامب"، وأعربوا عن استعدادهم للانضمام إليه بعد ترك الحزب الجمهوري، فيما لم يوافق 27% على ذلك، ولم يتخذ الباقون قرارا بهذا الشأن.

المصدر: "أكسيوس" + RT