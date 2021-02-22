التطعيم ضد الوباء ينطلق في أستراليا

شرعت أستراليا الاثنين في تطعيم سكانها باللقاح المضاد لكورونا حيث يُنتظر أن يتلقى عمال الصحة ومرافق العزل الصحي والمسٍنين لوحدهم 1,4 مليون جرعة من لقاح "فايزر/بيونتيك" خلال أسابيع.

وفي انتظار وصول كميات معتبرة من لقاح "أسترازينيكا" خلال شهر مارس/آذار، قال وزير الصحة الأسترالي غريغ هانت إنه يأمل أن تتمكن حكومته من تطعيم 60 ألف شخص خلال الأسبوع الأول من الحملة التي يُفترَض أن تنتهي في شهر أكتوبر المقبل.

وسبق انطلاق حملة التطعيم مظاهرات نظمها الآلاف، السبت الماضي، للتعبير عن رفضهم لتلقي اللقاح انطلاقا من وجهة نظر توصف إعلاميا بأنها مستلهَمة من "نظرية المؤامرة". وتخللت هذه المظاهرات، التي احتضنتها عدة مدن أسترالية، اشتباكات مع الشرطة واعتقالات واستخدام الغازات المسيلة للدموع من طرف الشرطة لتفريق المتظاهرين، في ظل خشية الحكومة من تأثير الرافضين للتطعيم على الرأي العام والإضرار بمساعي مكافحة الوباء. غير أن الاستطلاعات أكدت رغبة 80 بالمائة من الأستراليين في تلقي اللقاح.

تعتبر أستراليا من بين الدول التي أدارت الأزمة الصحية بنجاح نسبي، حيث لم تسجل أكثر من 29 ألف إصابة حتى الآن و909 حالات وفاة، في بلد يبلغ عدد سكانه 25 مليون نسمة.

إقرأ المزيد

المصدر: قناة تلفزيون "9 News" الأسترالية/وكالة الأنباء الفرنسية (بالفرنسية)