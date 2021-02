احتجاجات واشتباكات مع الشرطة في أستراليا رفضا للتطعيم ضد كورونا

اشتبك مئات المتظاهرين المناهضين للتطعيم ضد وباء كورونا، اليوم السبت، في حديقة فوكنر بمدينة ملبورن في أستراليا مع الشرطة التي حاولت منعهم من تنظيم وقفتهم الاحتجاجية.

تدخل هذه الوقفة، التي تخللتها اعتقالات، في إطار ما أصبح يُعرف في أستراليا بـ "مسيرة الملايين ضد التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا" التي تشمل العديد من الاحتجاجات المنظمة في عدة جهات من البلاد ضد التطعيم أو ما يطلقون عليه "الإكراه الطبي"، معتبرين أن ما يقومون به معركة بين "الخير والشر".

في سيدني، نظم الرافضون للتطعيم مظاهرة جمعت المئات الذين حملوا شعارات على غرار "مناعة القطيع باللقاحات عملية احتيال" و"جسمك اختيارك". كما شهدت كل من بريسبان وأديلاييد وقفات احتجاجية مشابهة.

السلطات الأسترالية تخشى أن يؤثر المناهضون للتطعيم على الرأي العام، مما قد يلحق أضرارا بحملة التلقيح التي تستعد الحكومة لإطلاقها بعد غد الاثنين.

المصدر: صحيفة "The New daily" الأسترالية/صحيفة "The Guardian" الأسترالية