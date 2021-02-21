دراسة: لقاح "فايزر-بيونتيك" فعال بنسبة 89,4% ضد فيروس كورونا وانتقاله

قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في عددها الصادر الأحد إن لقاح "فايزر/بيونتيك" المضاد لكورونا فعال بنسبة 89,4%، ليس في مكافحة الفيروس فحسب، بل وحتى في كبح انتقاله إلى الغير.

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وأوضحت، استنادا إلى تحقيق حول لقاح "فايزر/بيونتيك"، بأن هذا الأخير "يبدو أنه يمنع انتقال فيروس كورونا بشكل كبير" وأن "دراسة واسعة النطاق" تمت بمعية وزارة الصحة الإسرائيلية وظهر بمقتضاها أن "اللقاح فعال بنسبة 89,4 بالمائة في الوقاية من العدوى".

وسبقت قناة تلفزيون "سي آن بي سي" الأمريكية المجلة الألمانية بشأن هذا الخبر بالإعلان، الجمعة الماضي، عن نتائج متابعة وتحليل مدى فعالية هذا اللقاح الأمريكي الألماني بعد تطعيم أعداد كبيرة من الناس، وقالت القناة التلفزيونية الأمريكية إن لقاح فايزر/بيونتيك "يقلص بشكل كبير انتقال الفيروس"، استنادا إلى دراستين إسرائيليتين بالتعاون مع مخابر "فايزر/بيونتيك" بينت، حسبها، أن فعالية اللقاح في منع انتشار كوفيد 19 تبلغ 89,4 بالمائة وقد تصل في حالات معينة إلى 93,7 بالمائة.

المصدر: مجلة "Der Spiegel" الألمانية/قناة تلفزيون "CNBC" الأمريكية