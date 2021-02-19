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باحثون إسرائيليون ينشرون تقريرا حول فعالية لقاح "فايزر" بعد الجرعة الأولى

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باحثون إسرائيليون ينشرون تقريرا حول فعالية لقاح
Reuters Dado Ruvic
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قال باحثون من مستشفى "تل هشومير" الطبي الإسرائيلي إن فعالية لقاح "فايزر بيونتيك" بلغت 85% بعد الجرعة الأولى.

وأضاف خبراء بالمستشفى في إيجاز صحفي: "بعد تلقي 7 آلاف شخص من العاملين في المستشفى جرعة أولى من لقاح فايزر في يناير، سجل فريق شيبا البحثي انخفاضا بنسبة 85% في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، المصحوبة بأعراض، وذلك في مدة تراوحت بين 15-28 يوما بعد التطعيم".

وبحسب الدراسة انخفض العدد الإجمالي للمصابين، بما في ذلك الحاملون للفيروس دون أعراض بنسبة 75%.

وتتصدر إسرائيل قائمة الدول من حيث عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، قياسا مع العدد الإجمالي لسكانها، إذ تم حتى الآن استخدام أكثر من 14.13 مليون جرعة وتلقى أكثر من 2.7 ملايين شخص الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي

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