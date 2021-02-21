الولايات المتحدة.. وثيقة رسمية تتضمن صورة بـ"كمامة كورونا"! (صور)

تعرضت سيدة أمريكية من ولاية كاليفورنيا لموقف صعب بسبب كمامة الوجه الخاص بالحماية من فيروس كورونا.

وحصلت ليزلي بيلغريم، البالغة من العمر 25 عاما، على بطاقة هوية من دائرة إدارة المركبات بكاليفورنيا، تظهر صورتها وهي ترتدي القناع الواقي، وهي المرة الأولى التي تحدث في تاريخ البلاد بالكامل.

حيث ذهبت إلى دائرة مدينة لاغونا هيلز بكاليفورنيا في مطلع فبراير الجاري من أجل التقديم على استخراج بطاقة "هوية حقيقية" ورخصة قيادة مقبولة فيدراليا.

وتشترط الدائرة على مقدمي طلبات "الهوية الحقيقية" الحضور بشخصهم لتقديم المستندات الضرورية، وقالت ليزلي لشبكة "CNN" الأمريكية، إن الدائرة كانت صارمة جدا بشأن بروتوكولات التباعد الاجتماعي.

وأضافت: "لقد كان الأمر مخيفا حقا. فور وصولي إلى هناك، كان لسان حالي، يا إلهي! من الأفضل ألا أخالف أيا من تلك القواعد، لأنهم سيعيدوني إلى مؤخرة الصف".

ولتوخي الحذر كانت ليزلي حريصة على ألا تخلع قناع الوجه دون أن يُطلب منها ذلك. وقالت: "عندما وصلت أخيرا إلى مقدمة الصف، التقط موظف الدائرة الصورة مرتين، مرة بالقناع والأخرى من دونه".

وأشارت إلى أن "الصورة الأخيرة ضاعت بطريقة ما، أثناء سير الإجراءات، وأرسلوا لي الصورة بالقناع".

من جهتها، قالت الدائرة إن الصورة بالقناع كانت خطأ. وكتبت في بيان أرسل لـ"CNN": "يُطلب من العملاء خلع أي شيء يغطي وجههم أثناء التقاط الصورة. في هذه الحالة، حدث سهو وكان من المفترض أن يُطلب من العميل إنزال القناع لالتقاط الصورة".

وأضافت الدائرة أنها تحقق في الكيفية التي حدث بها هذا الخطأ، وأن الهوية صالحة حتى رغم عدم خلع القناع لالتقاطها، وأنه تم الاتصال بالعميلة وحدد موعد لالتقاط صورة جديدة.

المصدر: CNN