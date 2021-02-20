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5 خطوات لتقديم طلب الحصول على لقاح كورونا في قطر

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5 خطوات لتقديم طلب الحصول على لقاح كورونا في قطر
Reuters
أرشيف
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أتاحت وزارة الصحة القطرية للراغبين بالحصول على لقاح كوفيد-19 تقديم طلباتهم إلكترونيا من خلال خدمة تسجيل الرغبة، حيث يمكن طلب موعد إذا كانوا في إحدى المجموعات السكانية ذات الأولوية.

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أما إذا لم يكونوا في إحدى تلك المجموعات، فسيتم تسجيل رغبتهم بالحصول على اللقاح، وسيجري الاتصال بهم عندما يكونوا من الفئة المحددة التي سيأتي دورها.

ويمكن التقديم إلكترونيا عبر الرابط التالي:  https://app-covid19.moph.gov.qa/ar/instructions.html

وقد أعلنت وزارة الصحة القطرية أمس الجمعة، أن المواطنين والمقيمين في قطر الذين حصلوا على جرعتي اللقاح، باتوا معفيين من متطلبات الحجر الصحي بعد السفر إلى الخارج أو بعد مخالطة حالة إصابة إيجابية بكوفيد-19.

وتعتزم قطر منح جميع السكان اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد- 19) وبشكل مجاني.

المصدر: صحيفة العرب

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