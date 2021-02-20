كوساتشوف: مؤتمر ميونيخ بحاجة إلى "التهديد الروسي" لتوحيد صفوف الناتو

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن مؤتمر ميونيخ يهدف تقليديا إلى توحيد صفوف أعضاء الناتو، ولذلك يحتاج إلى افتعال "التهديد الروسي".

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وقال في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت: "إن مؤتمر ميونيخ للأمن هو شكل تم إنشاؤه في بداية الأمر (وهو يبقى هكذا حتى الآن) لكي يكون بإمكان الأمريكيين إقناع حلفائهم في حلف الناتو بأنه لا يوجد هناك أي بديل للحلف".

وأوضح أن مؤتمر ميونيخ يناقش دائما التهديدات الخارجية الحقيقية والمزعومة، وذلك "بهدف خلق شعور عندهم بالخطر وزيادة توحد صفوف الدول الأعضاء".

وتابع: "سيكون من الغريب إذا تجاهل بايدن الموضوع الروسي في هذه الساحة. ولم يتجاهله. لكن لم يقل، برأي، شيئا جديدا، للأسف".

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سابقا أن روسيا تسعى لتقويض التعاون بين الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية في إطار حلف الناتو. وخلال كلمة ألقاه في مؤتمر ميونيخ الأخير للأمن دعا بايدن الحلفاء إلى التمسك بالوحدة في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، في ضوء "التهديد الصادر من روسيا".

المصدر: نوفوستي