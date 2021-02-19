جونسون: الولايات المتحدة استرجعت مكانتها كقائد للعالم الحر بفضل بايدن

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعاد الولايات المتحدة إلى موقعها كـ"قائد للعالم الحر"، في "خطوة رائعة ساعدت على توحيد الغرب".

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وأضاف في خطابه بمؤتمر ميونيخ للأمن: "كما رأيتم وسمعتم من قبل، عادت أمريكا بلا تحفظ إلى مكانتها كقائدة للعالم الحر وهذا شيء رائع"، في إشارة إلى خطاب الرئيس الأمريكي في وقت سابق يوم الجمعة.

ويأتي تصريح جونسون بعد تشديد بايدن على أن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بحلف شمال الأطلسي والبند الخامس لاتفاق واشنطن والذي ينص على أن أي هجوم على عضو واحد في الناتو هو هجوم على الجميع.

كما يتزامن تصريح رئيس الوزراء البريطاني مع عودة الولايات المتحدة رسميا إلى اتفاقية باريس للمناخ لتنشيط المعركة العالمية ضد تغير المناخ، إذ تخطط إدارة الرئيس جو بايدن لتخفيضات جذرية في الانبعاثات خلال العقود الثلاثة المقبلة.

المصدر: "رويترز"