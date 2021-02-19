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ميركل: لن ننتصر على الجائحة إلا بعد تطعيم جميع سكان الأرض

أخبار العالم

ميركل: لن ننتصر على الجائحة إلا بعد تطعيم جميع سكان الأرض
AFP ANNEGRET HILSE / POOL
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، إن البشرية لن تهزم جائحة فيروس كورونا المستجد "إلا في حال تطعيم جميع سكان الأرض" ضد العدوى.

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وأضافت خلال حديثها في مؤتمر لقادة مجموعة الدول السبع الكبرى أن برنامج "كوفاكس" الخاص بتوزيع اللقاحات "يجب أن يحصل على اللقاحات في أسرع وقت".

ولفتت إلى أن ألمانيا والدول الغنية الأخرى قد تحتاج إلى إعطاء بعض مخزونها من اللقاحات للدول النامية، لأن تطعيم العالم بأسره هو وحده الكفيل بإنهاء جائحة فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"

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