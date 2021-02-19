بوتين لمادورو: روسيا تدعم جهود سلطات فنزويلا لتعزيز سيادة البلاد

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن دعم روسيا لإجراءات سلطات فنزويلا الرامية إلى تعزيز سيادة البلاد.

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وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين ومادورو أجريا اليوم الجمعة محادثات هاتفية حيث تطرقا "بطريقة بناءة وودية إلى القضايا الملحة لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا".

وأضاف البيان أن الرئيسين ركزا "اهتماما خاصا على التعاون في مجال مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا"، حيث أعرب مادورو في هذا السياق عن شكره على بدء توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى فنزويلا في فبراير الحالي.

كما أطلع مادورو بوتين على "الأوضاع الحالية في الجمهورية، بما في ذلك في سياق الضغوط التي تتم ممارستها على فنزويلا من الخارج.

وذكر الكرملين أن بوتين أعرب عن دعم بلاده "لجهود السلطات الفنزويلية الرامية إلى تعزيز سيادة البلاد".

وأكد الطرفان خلال مناقشة الأجندة الثنائية التصميم المشترك على تعزيز العلاقات متبادلة المنفعة في مختلف المجالات.

المصدر: RT