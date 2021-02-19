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إعلام : مصرع 50 شخصا جراء الصقيع في الولايات المتحدة

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إعلام : مصرع 50 شخصا جراء الصقيع في الولايات المتحدة
Reuters
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ما يقرب من 50 شخصا لقوا مصرعهم جراء موجة البرد القاسية التي تضرب الولايات المتحدة حاليا.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، لقي ما لا يقل عن 47 شخصا مصرعهم في البلاد منذ يوم الأحد، 30 منهم في ولاية تكساس، إلا أن الصحيفة نوهت بأن العدد الحقيقي للضحايا "أعلى من دون أي شك".

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وفي وقت سابق تم الإبلاغ عن حوالي 37 حالة وفاة نتيجة الطقس البارد والثلجي الذي اجتاح الولايات المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن بعض الوفيات نجمت بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون أثناء التدفئة والبعض الآخر من انخفاض حرارة الجسم أو بسبب الحوادث ومعظم الضحايا لم يتم التعرف عليهم بعد.

وتشهد الولايات المتحد موجة برد قاسية وأشدها في تكساس، إذ أسفر تساقط الثلوج في جنوب الولايات المتحدة عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 5 ملايين شخص، بينهم أكثر من 4.3 مليون في  تكساس.

المصدر: "نوفوستي"

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