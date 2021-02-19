تحسبا لتصعيد عسكري مع إيران.. أمريكا تبحث عن قواعد احتياطية في السعودية

أكد أرفع مسؤول عسكري أمريكي في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة تبحث عن قواعد احتياطية في السعودية، تحسبا لخطر استهداف عسكرييها المنتشرين في المنطقة في حال حدوث تصعيد مع إيران.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، أمس الخميس للصحفيين المرافقين له خلال جولة في الشرق الأوسط: "لا نبحث عن قواعد جديدة، وبودي تأكيد ذلك بوضوح. وما نريده، دون إغلاق القواعد الحالية، هو أن تكون لدينا قدرة على الانتقال إلى قواعد أخرى لاستخدامها في فترة الخطر المرتفع".

وشدد ماكينزي على أن هذه هي الأمور التي يرغب أي مخطط عسكري حذر في القيام بها بغية زيادة مرونة قواته لجعل استهدافها مهمة أكثر صعوبة بالنسبة للخصم.

وسبق أن زار ماكينزي السعودية الشهر الماضي لمناقشة إمكانية استخدام قواعد عسكرية في غرب المملكة كقواعد احتياطية للقوات الأميركية في المنطقة في حالة اندلاع نزاع مع طهران.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد أفادت بوجود خطط تتعلق بموانئ وقواعد جوية في الصحراء الغربية للسعودية قد يسعى الجيش الأميركي إلى تطويرها كمواقع لاستخدامها في حال احتدام حرب مع إيران.

ونفذت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة عدة طلعات لقاذفات "بي-52" الاستراتيجية إلى المنطقة، في خطوة يعد أنها جاءت لـ"استعراض العضلات" على إيران.

المصدر: فرانس برس