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بالفيديو.. مقتل شرطيين هنديين برصاص مهاجمين مجهولين في كشمير

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بالفيديو.. مقتل شرطيين هنديين برصاص مهاجمين مجهولين في كشمير
Reuters Danish Ismail
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أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الجمعة، أن اثنين من ضباطها لقيا مصرعهما جراء هجوم مسلح وقع في الجزء الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وأكدت شرطة منطقة كشمير الهندية على حسابها الرسمي في "تويتر" أن مسلحين مجهولين هاجموا حافلة للشرطة في مدينة سري نكر، العاصمة الصيفية لولاية جامو وكشمير، ما أسفر عن إصابة ضابطين، توفيا لاحقا في المستشفى متأثرين بجروحهما.

وأشارت الشرطة إلى أنها أغلقت منطقة الحادث، ويجري البحث حاليا عن المهاجمين.

في غضون ذلك، تداولت وسائل إعلام لقطات توثق لحظة الهجوم، وهي تظهر رجلا يطلق النار من بندقية كلاشنيكوف في وضح النهار، ثم يفر من الموقع.

المصدر: RT + وسائل إعلام هندية

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