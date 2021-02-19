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الصين والهند تسحبان قواتهما من خط المواجهة في لاداخ وتعودان إلى طاولة المفاوضات

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الصين والهند تسحبان قواتهما من خط المواجهة في لاداخ وتعودان إلى طاولة المفاوضات
Reuters
جندي هندي في مركز مراقبة حدودي.
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أكمل الجيش الهندي ونظيره الصيني سحب قواتهما المرابطة في المنطقة الحدودية المشتركة على ضفتي بحيرة بانجونغ، في انتظار الجولة العاشرة من مفاوضات خفض التصعيد التي ستنطلق يوم السبت.

وأوضحت صحيفة "هندوستان"، نقلا عن مصادرها "المطلعة"، أن كل طرف سحب جنوده ودباباته والمركبات القتالية ومختلف الآليات والأسلحة، التي تم حشدها في السابق، من خط المواجهة على طرفي بحيرة بانجونج تسو، بشرق لاداخ، حيث وقعت في شهر مايو الماضي اشتباكات بين القوات الهندية والصينية خلّفت عشرات القتلى والجرحى. وقد تأكدت عملية الانسحاب بالصور التي التقطتها الأقمار الصناعية، كما تقول قناة "NDTV" الهندية.

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مشاهد لسحب القوات والمركبات الصينية والهندية من منطقة حدودية متنازع عليها
مشاهد لسحب القوات والمركبات الصينية والهندية من منطقة حدودية متنازع عليها

الجولة العاشرة من المفاوضات بين بكين ونيودلهي تنطلق غدا السبت عند الساعة العاشرة صباحا في منطقة مولدو في الجانب الصيني من الحدود، بين القادة العسكريين من البلدين.

المصدر: صحيفة "Hindustan" /قناة  "NDTV" الهندية

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