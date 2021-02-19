موسك يتفوق على بيزوس مرة أخرى ويتربع على عرش أغنى رجل في العالم

أصبح رجل الأعمال الأمريكي إيلون موسك أغنى رجل في العالم بثروة تجاوزت قيمتها 199.9 مليار دولار.

وتمكن موسك من تجاوز الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" جيف بيزوس، بعد ارتفاع قيمة أسهم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، وفقا لما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

وتبلغ ثروة بيزوس 194.2 مليار دولار وفقا للوكالة، وقد تربع على عرش أغنى رجل في العالم من 2017 إلى 7 يناير المنصرم، قبل أن يبدأ رجلا الأعمال في التناوب على هذا المركز بعدها.

واستطاع موسك زيادة ثروته بأكثر من 150 مليار دولار في آخر 12 شهرا، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "بلومبيرغ"