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وصول الدفعة الأولى من اللقاح الروسي إلى باراغواي

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وصول الدفعة الأولى من اللقاح الروسي إلى باراغواي
Reuters WANA NEWS AGENCY
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أكدت وزارة الصحة في باراغواي وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

ونشرت الوزارة صورا لوصول الشحنة، مشيرة إلى أن جرعات اللقاح ستستخدم لتطعيم الكوادر الطبية العاملة في "الخط الأمامي" على محاربة فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن حملة التطعيم ستبدأ في 22 فبراير الجاري.

وكان وزير الصحة الباراغواياني خوليو ماسوليني قد أعلن في 4 فبراير عن اتفاق حكومة باراغواي مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على توريدات لقاح "سبوتنيك V".

المصدر: "تاس"

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