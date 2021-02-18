وصول الدفعة الأولى من اللقاح الروسي إلى باراغواي

أكدت وزارة الصحة في باراغواي وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

ونشرت الوزارة صورا لوصول الشحنة، مشيرة إلى أن جرعات اللقاح ستستخدم لتطعيم الكوادر الطبية العاملة في "الخط الأمامي" على محاربة فيروس كورونا.

#AHORA l Recibimos el adelanto de 4.000 dosis de la vacuna #SputnikV contra el #COVID19 para la aplicación a la primera línea de profesionales de la salud.



✔️ Es importante seguir con las medidas de protección.



😷 + 💦🧼 +🧍🏻‍♀️↔️🧍🏽#NoBajemosLaGuardia#NosCuidamosEntreTodospic.twitter.com/RUuZlXUqu0 — Ministerio de Salud (@msaludpy) February 18, 2021

وأضافت الوزارة أن حملة التطعيم ستبدأ في 22 فبراير الجاري.

وكان وزير الصحة الباراغواياني خوليو ماسوليني قد أعلن في 4 فبراير عن اتفاق حكومة باراغواي مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على توريدات لقاح "سبوتنيك V".

المصدر: "تاس"