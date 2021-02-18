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ترامب: لن أعود لـ"تويتر" وسأطلق منصة تواصل اجتماعي خاصة بي

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ترامب: لن أعود لـ
Reuters
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تصريح لشبكة Newsmax أنه لن يعود لموقع "تويتر"، ويفكر في إطلاق منصة للتواصل الاجتماعي خاصة به.

وكانت شركة "تويتر" أعلنت أنها حجبت حساب ترامب بشكل دائم بسبب "خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف".

كما تم تعليق حسابات ترامب في "فيسبوك" و"سناب" و"يوتيوب" بعد أن اقتحم مناصروه مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي.

وكان نيد سيغال المدير المالي لشركة "تويتر" قال إنه لن يسمح لترامب بالعودة إلى "تويتر" حتى لو ترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى وفاز به.

المصدر: RT

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