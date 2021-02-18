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الخارجية الأمريكية تضم إلى صفوفها أكاديمية من أصل إيراني

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الخارجية الأمريكية تضم إلى صفوفها أكاديمية من أصل إيراني
Reuters
وزارة الخارجية الأمريكية
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عينت وزارة الخارجية الأمريكية الأكاديمية من أصل إيراني آرين طبطبائي في منصب مستشار أول لنائب وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح والأمن الدولي.

وأعلنت طبطبائي في تغريدة على "تويتر" أنه جرى تعيينها في هذا المنصب وعبرت عن ارتياحها للانضمام إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كمالا هاريس.

وأفاد موقع راديو "فردا" الإيراني بأن طبطبائي باحثة سياسية في معهد راند الأمريكي، ومديرة مجموعة وأستاذة في الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون بالعاصمة واشنطن.

وهي أيضا زميل أبحاث أول في كلية العلاقات العامة والشؤون الدولية بجامعة كولومبيا (SIPA)، وعضو في مشروع ترومان للأمن القومي، وعضو في مجلس العلاقات الخارجية (CFR).

وطبطبائي حاصلة على شهادة الدكتوراه في دراسات الحرب من جامعة كينغز كوليدج بالعاصمة البريطانية، وهي ابنة جواد طبطبائي الأستاذ الجامعي في جامعة طهران والباحث في مجالات الفلسفة والتاريخ والسياسة.

المصدر: RT + وكالات

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