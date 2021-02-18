الخارجية الأمريكية تضم إلى صفوفها أكاديمية من أصل إيراني

عينت وزارة الخارجية الأمريكية الأكاديمية من أصل إيراني آرين طبطبائي في منصب مستشار أول لنائب وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح والأمن الدولي.

وأعلنت طبطبائي في تغريدة على "تويتر" أنه جرى تعيينها في هذا المنصب وعبرت عن ارتياحها للانضمام إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كمالا هاريس.

A Twitter update: I am humbled and honored to have joined the Biden-Harris administration at the State Department as a Senior Advisor in @UnderSecT.



I’ll be tweeting less often now. Big thank you to my former @SecureDemocracy & @gmfus colleagues for an incredible experience. — Ariane Tabatabai (@ArianeTabatabai) February 17, 2021

وأفاد موقع راديو "فردا" الإيراني بأن طبطبائي باحثة سياسية في معهد راند الأمريكي، ومديرة مجموعة وأستاذة في الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون بالعاصمة واشنطن.

وهي أيضا زميل أبحاث أول في كلية العلاقات العامة والشؤون الدولية بجامعة كولومبيا (SIPA)، وعضو في مشروع ترومان للأمن القومي، وعضو في مجلس العلاقات الخارجية (CFR).

وطبطبائي حاصلة على شهادة الدكتوراه في دراسات الحرب من جامعة كينغز كوليدج بالعاصمة البريطانية، وهي ابنة جواد طبطبائي الأستاذ الجامعي في جامعة طهران والباحث في مجالات الفلسفة والتاريخ والسياسة.

آرین طباطبایی، استاد دانشگاه جرج تاون و محقق اندیشکده رند در توییتی نوشت که به عنوان مشاور ارشد معاونت کنترل تسلیحات و امنیت بین‌الملل وزارت خارجه آمریکا منصوب شده است. این محقق ایرانی آمریکایی فرزند دکتر سید جواد طباطبایی، اندیشمند و استاد سابق دانشگاه تهران است pic.twitter.com/1sHhj6Z9vA — VOA Farsi (@VOAIran) February 17, 2021

@ArianeTabatabai A graduate from @KingsCollegeLon. She is the daughter of Seyed Javad Tabatabai, A professor at Tehran University, also a researcher in philosophy, history and politics. pic.twitter.com/jN1LobllZ3 — Persian Patriots (@PatriotsPersian) February 17, 2021

المصدر: RT + وكالات