بسبب سجن مغني راب.. اعتقال عشرات المتظاهرين في إسبانيا

أعلنت الشرطة الكتالونية اعتقال 29 متظاهرا خلال أعمال شغب في عدد من المدن الإسبانية، بما فيها برشلونة لليوم الثاني على التوالي خلال احتجاجات ضد حكم بسجن مغني الراب بابلو أسيل.

وأشارت صحيفة "بايس" الإسبانية إلى أنه "تم اعتقال 14 شخصا في مدريد وإصابة عدد من المحتجين، بالإضافة إلى إصابة 5 من رجال الشرطة على الأقل".

وأضافت: "تواصلت الاحتجاجات دعما لمغني الراب بابلو أسيل، الذي حكم عليه بالسجن 9 أشهر بتهمة إهانة النظام الملكي وتمجيد الإرهاب".

وتقام مسيرات لدعم أسيل في مدن أخرى من البلاد، حيث أصيب عشرات الأشخاص واعتقل 18 يوم أمس الثلاثاء، وقام المتظاهرون بقلب وحرق الحاويات والدراجات، ورشقوا الشرطة بمواد مختلفة، وشوهوا واجهة لمركز الشرطة.

وترتبط الأحداث بالمغني أسيل الذي حكم عليه عام 2015 بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة تمجيد الإرهاب، وكذلك عام 2018 على خلفية منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت له التهم بسبب الإشارة في نصوصه إلى منظمة "GRAPO"، التي تم إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتم الحكم حينها عليه بالسجن 9 أشهر، لكن الإجراءات استمرت لعدة سنوات، وكان من المفترض أن يتوجه إلى السجن يوم الجمعة الماضي، لكنه رفض ذلك وتحصن في جامعة ليدا مع 50 من أنصاره.

المصدر: "نوفوستي"