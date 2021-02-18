كامالا هاريس تشدد على أولوية تطعيم المعلمين ضد كورونا

أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن أهمية تطعيم المعلمين ضد فيروس كورونا لما يؤدونه من عمل مهم، وسط بيئة يصعب فيها تنفيذ تدابير الحماية.

وقالت هاريس في أول مقابلة تلفزيونية لها منذ توليها مهام منصبها يوم الأربعاء: "يجب أن يحظى المعلمون بالأولوية.. يجب أن يكونوا قادرين على التدريس في مكان آمن.. لذلك يجب أن يحظى المعلمون بالأولوية إلى جانب العاملين الآخرين في الخطوط الأمامية".

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وأشارت إلى أن حوالي نصف الولايات فقط تعطي اللقاح للمعلمين أولا، ودعت جميع الولايات إلى وضع المعلمين في مقدمة الصف للحصول على اللقاح.

وتجنبت هاريس الرد على سؤال حول توصية مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بشأن أن تظل المدارس مغلقة إذا كان معدل الاختبارات الإيجابية أعلى من المستويات الخطرة في المجتمع ككل.

وقالت: "ما أوصت به مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها هو كذلك بالضبط، توصيات حول كيفية إعادة فتح المدارس بأمان إذا كانت مغلقة، وكيفية الإبقاء عليها مفتوحة إذا كانت مفتوحة".

المصدر: وكالات