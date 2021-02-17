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الصين تدعو مجلس الأمن إلى عدم تسييس جائحة كورونا

أخبار العالم

الصين تدعو مجلس الأمن إلى عدم تسييس جائحة كورونا
Reuters
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
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أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أنه "لا ينبغي للمجتمع الدولي تسييس جائحة فيروس كورونا".

وقال: "يجب أن نرفض المعلومات المضللة ومحاولات تسييس الوباء. في هذا الاتجاه، يجب على أعضاء مجلس الأمن الدولي أن يكونوا قدوة".

وأضاف: "من الضروري تكثيف التعاون الدولي في مكافحة (كوفيد -19)، لأنه لا يوجد شيء أكثر أهمية من أرواح البشر".

ولفت إلى "أهمية وقف الأطراف المتحاربة في دول النزاعات المسلحة وإتاحة مكافحة الوباء".

المصدر: RT

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