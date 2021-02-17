وكالة الطاقة الذرية : إيران بصدد تركيب أجهزة طرد مركزي إضافية في نطنز

ورد في تقرير صادر عن وكالة الطاقة الذرية أن إيران أبلغت الوكالة بأنها بصدد تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-2m، في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وقالت الوكالة الدولية في تقرير للدول الأعضاء: "ألمحت إيران إلى أنها تخطط لتركيب سلسلتين إضافيتين من 174 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم-235 إلى درجة نقاء تصل إلى خمسة بالمئة".

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وأفادت الوكالة الأممية بأن ذلك سيؤدي إلى رفع العدد الإجمالي لسلسلة أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-2m المقرر تركيبها أو التي يتم تركيبها أو التي تعمل في نطنز إلى ستة.

وقال تقرير للوكالة في الأول من فبراير شباط إن إيران قامت بتشغيل سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي IR-2m في محطة نطنز لتخصيب الوقود وكانت تقوم بتركيب اثنتين أخريين.

وينص الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية على أن "طهران يمكنها استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول آي.آر-1 حصرا، لتخصيب اليورانيوم".

المصدر: رويترز