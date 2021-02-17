نتنياهو يعلق على مفاوضات إطلاق سراح إسرائيلية محتجزة في سوريا

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخوض في تفاصيل المفاوضات التي تحصل لإطلاق سراح فتاة إسـرائيلية محتجزة في سوريا عبر وساطة روسية.

وقال نتنياهو في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي: "نحن نعمل على إنقاذ الأرواح. أستطيع فقط أن أقول إنني أستخدم اتصالاتي الشخصية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتأمين إطلاق سراحها".

وأكد أن إسرائيل "في ذروة مفاوضات حساسة بشأن هذه القضية. وأعتقد أننا سنحلها".

كما غادر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات ومنسق شؤون الرهائن يارون بلوم صباح اليوم الأربعاء، إلى موسكو للتفاوض على إطلاق سراح الإسرائيلية، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

المصدر: RT