تركيا: القبض على 5 روس وليبي حاولوا دخول البلاد من سوريا

أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء، أنها ألقت القبض على 5 روس وليبي حاولوا دخول البلاد من الجانب السوري بطريقة غير نظامية.

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ولم تذكر وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، المزيد من التفاصيل حول الأشخاص الذين قبض عليهم.

يأتي ذلك، بعد أيام قليلة على إعلان السلطات التركية أنها قبضت على 3 أشخاص يحملون جنسية نيوزيلندا، بينهم إرهابي في صفوف "داعش"، في منطقة ريحانلي بولاية هطاي جنوب البلاد، خلال محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية من سوريا إلى تركيا.

المصدر: الأناضول