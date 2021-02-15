وزارة الدفاع التركية: توقيف 3 نيوزيلنديين بينهم إرهابي من "داعش"

قالت وزارة الدفاع التركية، إن "قوات حرس الحدودية ألقت القبض على 3 أشخاص يحملون جنسية نيوزيلندا، بينهم إرهابي في صفوف "داعش"، مدرج على القائمة الزرقاء للمطلوبين".

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وأفادت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الاثنين، بأن قوات حرس الحدود ضبطت 3 نيوزيلنديين في منطقة ريحانلي بولاية هطاي جنوب البلاد، خلال محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية من سوريا إلى تركيا.

وأضافت أنه "يوجد بين الأشخاص الـ3، إرهابي من تنظيم "داعش" مدرج على القائمة الزرقاء للمطلوبين، عمره 26 عاما".

Three New Zealand nationals trying to enter our country illegally from Syria were caught by our border guards in Hatay's Reyhanlı district. A 26-year-old woman named S.A. among those caught was identified as a DAESH terrorist wanted with a 'blue notice'. https://t.co/9AvTuIRbGp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 15, 2021

وتصنف السلطات التركية الإرهابيين المطلوبين ضمن 5 قوائم أخطرها الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيرا القائمة الرمادية.

المصدر: الأناضول