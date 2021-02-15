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وزارة الدفاع التركية: توقيف 3 نيوزيلنديين بينهم إرهابي من "داعش"

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وزارة الدفاع التركية: توقيف 3 نيوزيلنديين بينهم إرهابي من
Reuters
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قالت وزارة الدفاع التركية، إن "قوات حرس الحدودية ألقت القبض على 3 أشخاص يحملون جنسية نيوزيلندا، بينهم إرهابي في صفوف "داعش"، مدرج على القائمة الزرقاء للمطلوبين".

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وأفادت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الاثنين، بأن قوات حرس الحدود ضبطت 3 نيوزيلنديين في منطقة ريحانلي بولاية هطاي جنوب البلاد، خلال محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية من سوريا إلى تركيا.

وأضافت أنه "يوجد بين الأشخاص الـ3، إرهابي من تنظيم "داعش" مدرج على القائمة الزرقاء للمطلوبين، عمره 26 عاما".

وتصنف السلطات التركية الإرهابيين المطلوبين ضمن 5 قوائم أخطرها الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيرا القائمة الرمادية.

المصدر: الأناضول

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