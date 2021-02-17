مصادر كورية جنوبية: العثور على بدلة غوص وزعانف سباحة حيث تم القبض على كوري شمالي هارب

أفادت مصادر حكومية كورية جنوبية لوكالة "يونهاب"، بالعثور على بدلة غوص وزعانف سباحة، على شاطئ البحر الشرقي بالبلاد، حيث تم القبض على رجل كوري شمالي بعد عبوره إلى كوريا الجنوبية.

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وقال مصدر حكومي: "نحقق في احتمال أن يكون الرجل استخدم معدات السباحة، وبحسب ما ورد، أعرب الرجل في العشرينات من عمره عن نيته الانشقاق.

وكان الجيش في كوريا الجنوبية قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه ألقى القبض على كوري شمالي بعد عبوره الحدود شديدة التحصين بين البلدين، في محاولة انشقاق نادرة على ما يبدو وسط تفشي جائحة كورونا، حيث أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الرجل جنديا أم مدنيا.

كما قام الجيش بإرسال مسؤولين إلى الوحدة المسؤولة عن أمن الحدود في المنطقة، للتحقيق فيما إذا كانت هناك أي مشاكل في وضعهم الأمني.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء خط السيطرة على وصول المدنيين الذي يقع على بعد حوالي 5 إلى 20 كيلومترا جنوب خط ترسيم الحدود العسكرية بين الكوريتين، بعد الحرب الكورية 1950 - 1953، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن والسلامة.

المصدر: "يونهاب"