مصادر: كوريا الشمالية حاولت سرقة تكنولوجيا لقاحات وعلاجات كورونا

قال جهاز المخابرات الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية حاولت سرقة معلومات بخصوص لقاحات وعلاجات شركة "فايزر" ضد كورونا عن طريق اختراق الشركة إلكترونيا، حسبما ذكر نائب برلماني مطلع.

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وقال ها تاي كيونغ، وهو نائب معارض في لجنة المخابرات بالبرلمان في كوريا الجنوبية، إن شركة الأدوية العملاقة كانت بين الهيئات التي تم اختراقها في محاولة لسرقة معلومات عن اللقاحات والعلاجات.

وأضاف "كانت هناك محاولات لسرقة لقاح كوفيد وتقنية العلاج خلال هجمات إلكترونية تم خلالها اختراق فايزر".

ولم يتطرق النائب إلى توقيت أو نجاح المحاولة، وفقا لما يتضح من نص تصريحاته التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، كما أكد مكتبه التصريحات دون الخوض في تفاصيل.

ولم تصدر مقار شركة "فايزر" في آسيا وكوريا الجنوبية تعليقا.

وأفادت وكالة "يونهاب" في السياق ذاته بأن "كوريا الشمالية حاولت اختراق خوادم شركات تصنيع الأدوية المحلية، للحصول على المعلومات التقنية حول لقاحات وعلاجات فيروس كورونا المستجد"، وفقا لما ذكرته وكالة الاستخبارات الوطنية للنواب اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة الكورية الجنوبية "وقد كشفت وكالة الاستخبارات الوطنية النقاب عن تلك المعلومات خلال جلسة مغلقة للجنة الاستخبارات البرلمانية في الجمعية الوطنية".

المصدر: رويترز+يونهاب