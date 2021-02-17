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البيت الأبيض: يجب وقف تفشي إيبولا في إفريقيا

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البيت الأبيض: يجب وقف تفشي إيبولا في إفريقيا
Reuters
البيت الأبيض: يجب وقف تفشي إيبولا في إفريقيا
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شددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة فعل كل ما هو ممكن لوقف تفشي إيبولا في غينيا والكونغو الديمقراطية قبل أن يتحول إلى جائحة كبرى.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "لا يمكننا التغاضي عن الأمر حتى في الوقت الذي نكافح فيه كوفيد.. علينا توفير القدرة والتمويل اللازمين للأمن الصحي بجميع أنحاء العالم".

وأضافت بساكي أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث اليوم مع سفراء غينيا والكونغو وسيراليون وليبيريا لإبداء استعداد الولايات المتحدة للمساعدة.

وتعمل منظمة الصحة العالمية على التعرف أكثر على منشأ وسلالات إيبولا التي ظهرت.

ويوم الأحد أكدت الكونغو الواقعة في وسط إفريقيا رصد 4 حالات إصابة منذ السابع من سبتمبر، وفي غينيا الواقعة بغرب القارة تأكدت إصابة 7 حالات وسجلت 3 وفيات.

المصدر: رويترز

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