تركيا.. 90 وفاة وزهاء 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 90 وفاة، و7 آلاف و906 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن اجمالي الوفيات بلغ 27 ألفا و652، فيما بلغ إجمالي الإصابات مليونين و602 ألف و34 حالة، وحصيلة المتعافين مليونين و489 ألفا و624.

وأجرت تركيا 115 ألفا و794 اختبارا للكشف عن كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الاختبارات إلى 31 مليونا و748 ألفا و965 اختبارا.

المصدر: "الأناضول"