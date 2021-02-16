مقتل 10 مدنيين على أيدي مسلحين بالسكاكين والفؤوس في الكونغو

قتل مسلحون 10 أشخاص في هجوم شنوه الليلة الماضية على قرية كاليمبو في إقليم شمال كيفو بالأسلحة البيضاء والفؤوس في الكونغو الديمقراطية، واتهموا الإسلاميين بالهجوم.

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وقال جان مانزيكيلي مختار القرية: "نستعد الآن لدفن مواطنينا القتلى. لقد تم إعدامهم... أدركنا أن المسؤولين هم جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة وذلك بسبب طبيعة الهجوم... كانوا يصيحيون بلغة أجنبية يصعب فهمها".

وقال الجيش الكنغولي إنه أمن القرية ويلاحق منفذي الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة اثنين آخرين.

وقال بابار بالوتش المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف اليوم: "الجماعات المسلحة تشن الهجمات للاشتباه بتعاون الضحايا مع الجماعات المسلحة الأخرى أو مع قوات الأمن الكونغولية. يجد المدنيون أنفسهم محاصرين وسط المواجهات بين الجماعات المختلفة".

وكان جيش الكونغو بدأ في أواخر 2019 حملة للقضاء على جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي مليشيا أوغندية تنشط في شرق الكونغو منذ التسعينات.

وردت الجماعة بهجمات انتقامية ارتكبت خلالها مذابح ضد المدنيين.

المصدر: رويترز