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بريطانيا: الهجوم على قوات التحالف في العراق عمل شائن وغير مقبول

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بريطانيا: الهجوم على قوات التحالف في العراق عمل شائن وغير مقبول
Reuters
وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب
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قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن الهجمات التي استهدفت القوات التي تقودها الولايات المتحدة في شمال العراق "عمل شائن وغير مقبول".

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وكتب راب في تغريدة على "تويتر" "هجوم الليلة الماضية على قوات التحالف والمدنيين في أربيل عمل شائن وغير مقبول... لن يغفر العراقيون للفصائل المسلحة التي تعرض استقرار العراق للخطر".

وكان مراسل RT في العراق قد أفاد بسقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق، وأضاف أن ثلاث قذائف هاون سقطت ضمن محيط مطار أربيل الدولي، فيما شهدت المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا وقطعا لبعض الطرقات في المنطقة المحيطة.

من جانبه أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، أن استهداف قوات التحالف في أربيل بنيران غير مباشرة، أدى إلى مقتل متعاقد مدني واحد وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي.

المصدر: RT

 

 

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