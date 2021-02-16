البابا فرنسيس يوجه رسالة في ذكرى مقتل 21 قبطيا في ليبيا على يد "داعش"

قال البابا فرنسيس في ذكرى مقتل 21 مسيحيا قبطيا في ليبيا، على يد تنظيم "داعش" عام 2015، إن هؤلاء الرجال هم قديسو جميع المسيحيين، داعيا للصلاة من أجلهم.

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وأضاف البابا في رسالة عبر الفيديو "هؤلاء الرجال المسيحيون والمعمدون بالماء والروح القدس تعمدوا ذلك اليوم بالدم أيضا. إنهم قديسونا، قديسو جميع المسيحيين بطوائفهم وتقاليدهم".

ولفت البابا فرنسيس إلى أنه "صحيح أن هناك مأساة، وأن هؤلاء الرجال قد فقدوا حياتهم على الشاطئ، ولكن صحيح أيضا أن الشاطئ قد تبارك بدمائهم، وصحيح أكثر أنهم قد نالوا أكبر نعمة يمكن للمسيحي أن ينالها: الشهادة ليسوع المسيح حتى الموت".

وشكر البابا فرنسيس في رسالته أمهات هؤلاء الرجال، كما شكر أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية التي علمتهم أن يعيشوا بالإيمان.

المصدر: آكي