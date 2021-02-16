كندا.. حصيلة وفيات كورونا تتجاوز الـ20 ألفا

أعلنت السلطات الصحية الكندية أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ20 ألفا.

وأوضحت السلطات في تقريرها اليومي أن مقاطعة كيبيك تصدرت حالات الوفاة بكورونا في البلاد بتسجيلها 10229 وفاة فيما جاءت مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية في المرتبة الثانية بتسجيلها 6693 وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 21309، فيما إجمالي عدد الإصابات 826672.

المصدر: "ctvnews"