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نتنياهو يقر بالخلافات مع بايدن لكنه واثق من اتصاله

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نتنياهو يقر بالخلافات مع بايدن لكنه واثق من اتصاله
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إيران والفلسطينيين، لكنه قال إن العلاقات بينهما "قوية للغاية".

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ونفى البيت الأبيض يوم الجمعة تجاهل بايدن نتنياهو لعدم إدراجه حتى الآن ضمن جدول مكالمات بايدن مع زعماء أجانب منذ توليه منصبه في 20 يناير.

ورفض نتنياهو فكرة أن بايدن يتجنبه عن عمد وقال للقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية: "سيتصل.. لدينا علاقات ودية قوية للغاية منذ نحو 40 عاما، تعود إلى الوقت الذي جئت فيه إلى واشنطن بصفتي دبلوماسيا إسرائيليا وكان عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير".

وهناك تكهنات بأن الرئيس الديمقراطي ربما يشير إلى الاستياء من علاقات نتنياهو الوثيقة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اتصل بنتنياهو بعد يومين من تنصيبه عام 2017.

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المصدر: رويترز

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