مقتل 60 شخصا على الأقل بحادث عبارة في نهر الكونغو

قال وزير الشؤون الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ستيف مبيكاي، إن 60 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر غرق عبارة تقل أكثر من 700 راكب في نهر الكونغو خلال الليل.

وذكر في تغريدة على "تويتر" أنه تم العثور على 300 من الناجين بالقرب من مكان الحادث في إقليم ماي-ندومبي غرب البلاد، لكن 420 آخرين ما زالوا مفقودين.

وأضاف: "نتعاطف مع أسر الضحايا ونطالب بإنزال العقوبات على جميع المسؤولين في قطاع النقل".

وتكثر حوادث السفن في الكونغو التي لا يوجد فيها سوى عدد قليل من الطرق الممهدة عبر مناطقها الداخلية التي تغطيها الغابات وغالبا ما تكون هذه السفن مكتظة بالركاب بما يتجاوز طاقتها حيث يعد نهر الكونغو وفروعه وسيلة السفر الوحيدة لمعظم الناس للمسافات الطويلة.

المصدر: "رويترز"