الكويت.. إجراءات لدعم أنشطة الأعمال المتعثرة

كلف مجلس الوزراء الكويتي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الهيئات المعنية لوضع الآليات اللازمة لصرف مبالغ الدعم للمشاريع المتعثرة.

وقال المجلس: "كلف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كل من: وزارة المالية والهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقين المسجلين على الباب الخامس من ميزانية وزارة المالية ـ الحسابات العامة، وللمستحقين المسجلين على "الباب الثالث ـ تفرغ تجاري" من ميزانية كل جهة حكومية ذات الصلة بهذا الشأن.

وأوضح أنه سيعمل بهذا القرار اعتبارا من شهر مارس ولمدة 3 أشهر، ما لم تتم إعادة فتح تلك الأنشطة.

وكلف مجلس الوزراء أيضا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتأجيل سداد كافة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لا تزال موقوفة كليا حتى تاريخه، بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة لمواجهة جائحة كورونا، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

المصدر: "الأنباء" + "رويترز"