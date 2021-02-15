مقتل جندي باكستاني بهجوم مسلح في بلوشستان

قتل واحد من عناصر حرس الحدود الباكستاني على الأقل في هجوم شنته جماعة إرهابية في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، حسبما أوردت وكالة "شينخوا" الإخبارية الصينية، اليوم الاثنين.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للقوات المسلحة الباكستانية أن الإرهابيين هاجموا نقطة تفتيش تابعة لفيلق الحدود على طريق سريع في إقليم بلوشستان مساء الأحد.

وذكر البيان أنه "تم تطويق المنطقة وأغلقت الطرق لمنع للإرهابيين الفارين من الهروب منها".

وأضاف البيان أن عملية أمنية بدأت في أعقاب الحادث للبحث عن المسلحين الهاربين والقبض عليهم وتطهير المنطقة منهم.

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ولم تعلن أية من المنظمات المسلحة الناشطة في المنطقة مسؤوليتها عن العملية.

ويشهد إقليم بلوشستان، على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، تصاعدا لموجة الهجمات التي تستهدف قوات الأمن والمدنيين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قتل شخصان وأصيب 19 آخرون في هجومين منفصلين على تجمعات عامة في الإقليم.

المصدر: "شينخوا"