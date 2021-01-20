باكستان.. مقتل 4 جنود بانفجار قنبلة جنوب غربي البلاد

أعلن مسؤولون باكستانيون أن 4 جنود قتلوا وجرح 5 آخرون، بانفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية كانوا على متنها في ولاية بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وصرح متحدث عسكري باسم قوات حرس الحدود، بأن "الانفجار وقع عصرا خلال دورية في مقاطعة كولو الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر من كويتا عاصمة الولاية".

ولم تتبن أي جهة الهجوم، فيما يشن انفصاليون من عرقية "البلوش" تمردا في المنطقة التي تشهد أيضا أعمال عنف، والذين تتهم إسلام آباد نيودلهي بدعمهم.

وأعلن الانفصاليون في السابق هجمات على مشاريع الممر الاقتصادي الباكستاني، وانتشر الآلاف من عناصر الأمن الباكستانيين في المنطقة لمواجهة العنف، إذ تعتبر بلوشستان منطقة حيوية للممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، وهي جزء من مبادرة "حزام واحد طريق واحد" الصينية.

المصدر: "أ ف ب"