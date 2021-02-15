الاستخبارات الأمريكية تثير الجدل بتغريدة عن "عيد الحب"

أثارت تغريدة نشرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" بمناسبة "عيد الحب" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتركت وكالة الاستخبارات المركزية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يشعرون بعدم الارتياح إلى حد ما في يوم عيد الحب، حيث قالت في التغريدة: "الورود حمراء.. زهرة البنفسج لونها أزرق.. عيد حب سعيد من وكالة المخابرات المركزية!".

وجاءت التغريدة متابعة لرسالة مشفرة سابقة نشرتها الوكالة في وقت سابق من الأسبوع طلبت فيها من الناس فك شفرتها.

وتعليقا على التغريدة كتب سيباستيان جوركا، المسؤول السابق في إدارة دونالد ترامب والمنتقد الدائم لمجتمع الاستخبارات، ردا على ذلك: "غير جاد".

وعلق أحد المغردين على التغريدة قائلا: "مخيف"، فيما أفاد شخص آخر ردا على ما نشرته الوكالة: "لقد أمضيت العقد الماضي بأكمله في التفنن في التعذيب".

من جهة أخرى، استجاب البعض بشكل أكثر إيجابية قليلا من خلال تقديم "بعض الحب" إلى وكالة المخابرات المركزية بقصائد عيد الحب الخاصة بهم، حيث غرد مراسل "Naval Warfare" ديفيد لارتر قائلا: "كنت أتوقع قصيدة أفضل".

Roses are red

Violets are blue

I would have expected

A better poem from you



Not all great riders

Are cut out for dressage

Stick to your day job

Of espionage https://t.co/1aLFA2bdfb — David B. Larter (@DavidLarter) February 14, 2021

Roses are red

Violets are blue

If you got this nod your head

I’m using my unchecked surveillance powers to watch you#ValentinesDayhttps://t.co/lAl8i9wBai — JL Dutaut (@dutaut) February 14, 2021

Roses are red,

Violets are blue,

We will dismantle the intelligence services

When we remake this world anew https://t.co/NZ1JcyLhif — Edward Ongweso Jr (@bigblackjacobin) February 14, 2021

Roses are red

violets are blue

that click you heard on your phone

was the CIA listening to you https://t.co/JMBqgpJGwR — I Might Be Donna (@Crypsis12) February 14, 2021

جدير بالذكر أن صفحة "تويتر" الخاصة بوكالة المخابرات المركزية مخصصة بشكل أساسي للاحتفال بالوكالة نفسها وتاريخها، ولكنها غالبا ما تضع رسائل مشفرة للمستخدمين.

المصدر: وسائل إعلام