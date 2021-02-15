الاستخبارات الأمريكية تثير الجدل بتغريدة عن "عيد الحب"
أثارت تغريدة نشرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" بمناسبة "عيد الحب" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتركت وكالة الاستخبارات المركزية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يشعرون بعدم الارتياح إلى حد ما في يوم عيد الحب، حيث قالت في التغريدة: "الورود حمراء.. زهرة البنفسج لونها أزرق.. عيد حب سعيد من وكالة المخابرات المركزية!".
وجاءت التغريدة متابعة لرسالة مشفرة سابقة نشرتها الوكالة في وقت سابق من الأسبوع طلبت فيها من الناس فك شفرتها.
February 14, 2021
وتعليقا على التغريدة كتب سيباستيان جوركا، المسؤول السابق في إدارة دونالد ترامب والمنتقد الدائم لمجتمع الاستخبارات، ردا على ذلك: "غير جاد".
Unserious https://t.co/EpOEFC5rqi— Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) February 14, 2021
وعلق أحد المغردين على التغريدة قائلا: "مخيف"، فيما أفاد شخص آخر ردا على ما نشرته الوكالة: "لقد أمضيت العقد الماضي بأكمله في التفنن في التعذيب".
Creepy ☠️ https://t.co/JIEbfnp2C9— Trey Wallace (@twall2110) February 14, 2021
من جهة أخرى، استجاب البعض بشكل أكثر إيجابية قليلا من خلال تقديم "بعض الحب" إلى وكالة المخابرات المركزية بقصائد عيد الحب الخاصة بهم، حيث غرد مراسل "Naval Warfare" ديفيد لارتر قائلا: "كنت أتوقع قصيدة أفضل".
Roses are red— David B. Larter (@DavidLarter) February 14, 2021
Violets are blue
I would have expected
A better poem from you
Not all great riders
Are cut out for dressage
Stick to your day job
Of espionage https://t.co/1aLFA2bdfb
Roses are red— JL Dutaut (@dutaut) February 14, 2021
Violets are blue
If you got this nod your head
I’m using my unchecked surveillance powers to watch you#ValentinesDayhttps://t.co/lAl8i9wBai
Roses are red,— Edward Ongweso Jr (@bigblackjacobin) February 14, 2021
Violets are blue,
We will dismantle the intelligence services
When we remake this world anew https://t.co/NZ1JcyLhif
Roses are red— I Might Be Donna (@Crypsis12) February 14, 2021
violets are blue
that click you heard on your phone
was the CIA listening to you https://t.co/JMBqgpJGwR
جدير بالذكر أن صفحة "تويتر" الخاصة بوكالة المخابرات المركزية مخصصة بشكل أساسي للاحتفال بالوكالة نفسها وتاريخها، ولكنها غالبا ما تضع رسائل مشفرة للمستخدمين.
المصدر: وسائل إعلام