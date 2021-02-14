11 قتيلا في هجوم على موقعين عسكريين بالكونغو

قتل 11 شخصا بهجوم على موقعين عسكريين شنه مسلحون في لوبومباشي ثانية مدن جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال رئيس بلدية المدينة غيسلان روبير لوبابا بولوما في تصريح صحفي: "في الوقت الراهن، تفيد الحصيلة بوقوع 11 قتيلا بينهم ستة من المتمردين وأربعة من عناصر قوات الأمن ومدني".

وصرح المسؤول في المجتمع المدني جيف مبيا كاديما للصحفيين، بأن موقعين عسكريين استهدفا في هجمات المليشيا الانفصالية "باكاتا كاتانغا"، هما ثكنتا كيمبيبي وكيباتي.

ولوبومباشي هي عاصمة منطقة كاتانغا الغنية بالمعادن، وتشهد بشكل متكرر عمليات تسلل ينفذها مسلحون ينتمون إلى مليشيات انفصالية، وأسفر الهجوم السابق الذي وقع في 26 سبتمبر 2020، عن مقتل شرطيين اثنين وجندي.

المصدر: أ ف ب